Olay TV kimin? Olay TV ne zaman kuruldu?Olay TV nerede? Olay TV kapandı mı?

Olay TV'nin tekrar açılacağının gündem olmasıyla vatandaşlar Olay TV hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Olay TV nerede? Olay TV kapandı mı? Olay TV kimin? Olay TV ne zaman kuruldu?

OLAY TV HAKKINDA

Kuruluş: 19 Aralık 1994

Kapanış: 31 Ekim 2019

Sahibi: Cavit Çağlar (1994-2008, 2010-2019) Hüseyin Kalkan (İş adamı) (2020) TMSF (2008-2010)Kuruluş: 19 Aralık 1994

Genel merkez: Gürsu, Bursa

Olay TV, 19 Aralık 1994 tarihinde Cavit Çağlar tarafından kurulmuş televizyon kanalı. Kanalın kuruluşundan 2 yıl sonra da haber kanalı olan NTV kurulmuştur. Olay Gazetesi ve Olay FM'le birlikte Olay Medya Grubu'nun (Nergis Holding) kanalıydı, ancak 7 Mart 2008 tarihinde kanala TMSF tarafından tüm şirketleriyle birlikte el koymasıyla TMSF'nin eline geçmiştir. Aralık 2010'da Cavit Çağlar ile TMSF anlaşıp Olay Medya Grubu, Cavit Çağlar'a geri verilmiştir.[1] Cavit Çağlar Ağustos 2020'de Olay TV'yi iş adamı Hüseyin Kalkan (İş adamı)'a satmıştır.

31 Ekim 2019'da yayın hayatına son verilmiştir.2020 Ekim ayında yeniden yayına başlaması düşünülmektedir.

OLAY TV ANA HABER SUNUCULARI

• Cemile Nur Korkmaz

• Ferit Şenocak

• Elif Akın

• Gülinay Selçuk

GRUP ŞİRKETLERİ

• Olay Gazetesi

• Olay FM

• Olay Trend

• Olay Decor

PROGRAMLARI

• Ana Haber Bülteni (Cemile Nur Korkmaz)

• Son Baskı (Ferit Şenocak)

• Türkü Diyenler (Hasan Basri)

• Ekodinamik (Feridun Eyüpoğlu)

• Final (Orhan Güney)

• Yılmaz Morgül Show (Yılmaz Morgül)

• Yedi (Sibel Tosun)

• Dünya Hali (Okan Yüksel)

• Soru İşareti (İsmail Kemankaş)

• Konuşan Belgeler (İsmail Kemankaş)

• İş Dünyası (Vatan Şaşmaz)

• Ara Haber (Elif Akın, Gülinay Selçuk)

• Sektörel Haber Merkezi (Esnaf Yapım)

YAYINLANAN DİZİLER

• Müjgan Bey

• Sıdıka

• Eltiler