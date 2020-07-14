Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla okuryazar mı, okur yazar mı? Okuryazar ne demek?

Okuryazar kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, okuryazar TDK'ya göre nasıl yazılır? Okuryazar nasıl yazılır? Okuryazar mı, okuryazar mı? TDK'ya göre okuryazar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NASIL YAZILIR?

Okur yazar: Yanlış

Okuryazar: Doğru

TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NE DEMEK?

okuryazar

sıfat, (oku'ryazar)

Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse):

"Şimdi Diyarbakır'ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor." - Halide Edip Adıvar