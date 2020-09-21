Koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde okulların açılmaya başlaması ile birlikte alınacak önlemler dikkat çekti. İlkokulların açılması ile birlikte okullarda koronavirüs önlemleri neler? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okullara gidecek?

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

-Okullarda koronavirüsten sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilecek.

- Koronavirüs ile ilgili gerekli hallerde il veya ilçe sağlık müdürlüğü ile iletişime geçilecek.

- Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.

- Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.

- Okullarda mümkünse tüm kapalı alanlar ve okulda aktif olarak bulunan kişiler göz önüne alınarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci için planlama yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

- Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları bulunması durumunda yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

- Koronavirüs kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanacak, okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS gibi iletişim kanalları ile bilgilendirilecek.

HANGİ SINIFLAR OKULLARA GİDECEK?

Birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarda olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, 3 haftanın ardından 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. İşte, lise ve ortaokulların okula başlayacağı tarihle ilgili bilgiler.

OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.