Okullar ne zaman açılıyor? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Kitaplar ne zaman verilecek?

Ders kitapları ne zaman dağıtılacak? MEB, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri ile okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarihte değişiklik yaparak 21 Eylül olarak açıkladı. EBA TV üzerinden uzaktan eğitim alan öğrenciler 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

MEB'de yer alan bilgiye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Yüz yüze eğitim ise 21 EylülDe başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınında öğrencilerin sağlığını riske atmamak adında Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitime geçiş tarihini bir ay daha erteleyerek 21 Eylül olarak belirledi. Ziya Selçuk konuyla ilgili olarak, ''Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili gerekli işlemler de sürüyor." diye konuştu.

31 Ağustos - 18 Eylül arasında, öğretmenlerin öğrencileriyle "EBA Canlı Sınıf" derslerinibu program çerçevesinde gerçekleştirecek:

KİTAPLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı. Konuyla alakalı olarak MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.

Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.