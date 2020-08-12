Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak, 21 Eylül'de mi açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne demek?

Milyonlarca öğrencinin ve velinin beklediği okulların açılış tarihi haberi, son dakika haberi olarak MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Pek, Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak? Okullar 21 Eylül'de mi açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte, okulların açılış tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim modeliyle 2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunun başlayacağını belirterek, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de kademeli olarak geçileceğini ifade etti.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından okullar için verilen son kararla ilgili açıklama yaptı. "2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak" diyen Bakan Selçuk, "Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN KILAVUZLAR HAZIRLANDI

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilelerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE DEMEK?

Öğretim programlarında öngörülen derslerin teorik ve uygulamalı eğitimi; öğretmen gözetiminde yüz yüze eğitimin yapıldığı okul/kurumlarda veya işletmelerin derslik, atölye ve laboratuvar ortamlarında, işletmelerde ise usta öğretici/eğitici gözetiminde uygun ortamlardayapılan eğitime denir.