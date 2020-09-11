Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek sorularına yanıt arıyor. MEB'den konuyla alakalı açılama gelmişti. Buna göre 21 Eylül'de okulların seyreltilmiş eğitimle açılması planlanıyor. TRT RBA TV üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler uzaktan eğitimin son bulacağı tarihi araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Baknaı Ziya Selçuk, okullrın açılacağı tarihe ilişkin daha önce açıklamalarda bulunarak, 21 Eylül'ü işaret etmişti. Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı. 21 Eylül Pazartesi aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Son değerlendirmelerle birlikte öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılı döneminde bekleyen takvim şu şekilde:

18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,

21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,

16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,

22 Ocak birinci dönem sonlanacak

25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili

8 Şubat ikinci dönem başlayacak,

12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,

18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR?

Bakan Selçuk, bahsi geçen seyreltilmiş ve kademeli eğitim hakkında, ''Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz.'' şeklinde açıklamıştı.