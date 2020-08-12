Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

"Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?" gündemiyle bir araya gelen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 17:00'de başladı. Bakan Koca başkanlığında yapılan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak. Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

MEB, BİLİM KURULU TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak okulların açılmasıyla ilgili değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurarak Bilim Kurulu toplantısına dikkat çekilmişti. Bakanlık açıklamasında, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

VAKA ARTIŞLARI DA GÜNDEMDE

Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.