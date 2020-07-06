Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti

Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşanan 38 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, oğulları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını çıkaran güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabında 611 bin takipçisi olan Emina Jahovic, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle dudak uçuklatan Sırp şarkıcının fit görüntüsü ise dikkat çekti. Emina'nın paylaşımına 20 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Öte yandan Jahovic paylaşımına "Handel, Bach, Muddy Waters, flamenko gibi şeyleri bir araya getirmek isterdim. Eğer böyle bir tını duyabilseydim mutlu olurdum" notunu düştü.