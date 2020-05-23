Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu

İstanbul'da, Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği bildirildi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre incelemede, Buse G.'nin ders notlarının çeşitli dönemlerde "Muharrem V." kullanıcısı tarafından değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi.

"ÖĞRENCİMİN TELEFONUYLA NOTLARI GİRDİM"

İfadesi alınan Muharrem V. "O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim 'Benim internetim var hocam' diyerek kullanabileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını girdim ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrencinin telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum" dedi.