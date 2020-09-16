Oğlunun nafakasını ödemeyen dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto'o, tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya

Bir dönem Türkiye'de de oynayan Samuel Eto'o, ailevi sıkıntılarıyla gündeme geldi. Dünyaca ünlü eski futbolcu, Real Oviedo'nun altyapısına giren oğlu Etienne için vermesi gereken 20 bin euro değerindeki nafakayı ödemedi. İspanyol AS kaynaklı habere göre Eto'o, bu durumdan ötürü suçlu bulundu.

TUTUKLANMA TEHLİKESİ VAR

Eto'o'nun 8 çocuğu var ve bu durum ünlü ismin ilk mahkemesi değil. Daha önce annesi başkent Madrid'de yaşayan 20 yaşındaki kızı Erika için aylık bin 500 euro vermesine karar verilen eski futbolcu, yine bu karara uymamış ve İspanya'da adına dava açılmıştı.

Çifte vatandaşlığı bulunan Kamerunlu yıldızın İspanya topraklarına adım atar atmaz tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

ANLAŞMAYA SAYGISIZLIK

Eto'o'nun Mallorca'da oynadığı sırada evlendiği eşi Marian Pineda, gelişmeler sonrasında şoka uğradığını belirtip oğlu Etienne'in babasızlıktan dolayı acı çektiğini dile getirdi. Pineda, ayrıca yıldız ismin anlaşmaya saygısızlık ettiğini de söyledi.

MAHKEME YA DA VİDEO KONFERANS

4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Eto'o'nun İspanya'nın Palma şehrinde mahkemeye çıkması ya da video konferans yöntemiyle ifade vermesi bekleniyor.

ANTALYA VE KONYA'DA OYNADI

Profesyonel futbolculuk hayatına Real Madrid'de başlayan ve Barcelona, Inter, Chelsea gibi devlerin formasını giyen 39 yaşındaki Eto'o, kariyerinin son günlerinde Türkiye'ye de gelip Antalyaspor ve Konyaspor'da ter dökmüştü.