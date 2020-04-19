Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı'dan oğlunun ölümü sonrası ilk paylaşım geldi. Şallı'nın oğlu için yazdığı not yürekleri burktu.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastanede tedavi gören Pars, hayatını kaybetti. Minik Pars, dün öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

"PONÇİĞİM BENİMLESİN HEP"

Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan eski manken, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Cenaze töreninde Ebru Şallı ayakta durmakta zorlanırken, eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, Şallı'yı bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu.