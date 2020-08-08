Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ederken Fernando Muslera'nın önümüzdeki sezona sakat girmesi kaptanlık bandını kimin takacağı sorusunu akıllara getirdi. Sakatlığı nedeniyle muhtemelen ocak ayına kadar sahaya çıkamayacak Uruguaylı eldivenin ise 9 yıl sonra takıma geri dönen Arda Turan'a birinci kaptanlığı teklif edeceği öğrenildi.

DONK'UN DURUMU BELİRSİZ

Sözcü/Skor kaynaklı haberde Muslera'nın yokluğunda pazubendi takan Donk'un durumunun belirsiz olduğu söylendi. Selçuk İnan'ın bırakmasıyla yerli bir kaptanın kalmadığı ve bu boşluğu Arda'nın doldurağı da ifade edildi.

"BİRLİKTE YAPALIM"

Muslera'nın altyapıdan yetişen Arda'ya birinci kaptanlığı önereceği bilgisinin yanında deneyimli futbolcunun ise bu jeste "Birlikte yapalım" diyerek eş kaptanlık önerisini getirmesi bekleniyor.