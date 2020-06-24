Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi

İstanbul Sultangazi'de sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyen ve hakaret eden minibüs şoförüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ceza kesilirken minibüs ise trafikten men edildi.

24.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultangazi'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve minibüsün trafikten men edildiğini açıkladı.

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ŞOFÖRÜ UYARINCA HAKARETE UĞRADI

Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı. Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Minibüs sürücüsünün kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve minibüsten indirdiği olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. İBB Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından minibüs sürücüsüne idari para cezası kesildi. Minibüs ise trafikten men edildi.