Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

EN AZ 1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Nijeryalı oyuncunun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda yırtık tespit dildiği ve tedavisine de başlanıldığı bildirildi.

Oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.