Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.
18.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:06
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.
EN AZ 1 AY FORMA GİYEMEYECEK
Nijeryalı oyuncunun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda yırtık tespit dildiği ve tedavisine de başlanıldığı bildirildi.
Oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak: İHA