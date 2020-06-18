Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

EN AZ 1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Nijeryalı oyuncunun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda yırtık tespit dildiği ve tedavisine de başlanıldığı bildirildi.

Oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kaynak: İHA