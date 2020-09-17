Nutella helal mi, haram mı? Nutella içindekiler neler? Nutella içerisinde haram olan ne? Nutella'da haram olan madde ne?

Dünyaca ünlü çikolata markasu Nutella helal mi, haram mı? sorusu ile gündemde. Türkiye'de büyük etki yaratan sorunun yanıtını Nutella twitter hesabından yanıtladı. Peki, Nutella helal mi?

NUTELLA HELAL Mİ, HARAM MI?

Kullanıcının "Nutella helal mi?" sorusuna "evet" yanıtını veren Nutella, daha sonra yanlışlıkla olduğunu dile getirerek şunları söyledi, "Dünya çapında satılan tüm Nutella, helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin yüzde 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki Tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

NUTELLA İÇİNDEKİLER NELER?

Şeker, bitkisel yağ (palm), fındık (%13), yağsız süt tozu (%8,7), yağı azaltılmış kakao tozu (%7,4), emülgatör: lesitin (soya, ayçiçek), aroma verici (vanilin).

NUTELLA'DA HARAM OLAN MADDE NE?

Nutella içerisinde bulunan birçok katkı maddesi sebebiyle insan sağlığını tehdit etmektedir. İçinde bulunan bitkisel yağ(palm) insan sağlığı için büyük tehdittir. Nutella haram mı sorusunun yanıtını Twiter hesabından "evet" yanıtı ile yanıtladı.