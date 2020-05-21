Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Sosyetik kasap Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a göndermede bulundu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram'da 171 milyon takipçisi bulunan ve her yaptığı paylaşımla gündem olan dünyaca ünlü Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda evine lahmacun sipariş ederek "Ermeni pizzası" olarak tanıtmıştı. Kardashian'ın paylaşımına Demet Akalın ve Ebru Polat başta olmak üzere birçok ünlü isim tepki göstermişti.

NUSRET'TEN KİM KARDASHİAN'A GÖNDERME

Ünlü kasap Nusret Gökçe de, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dünyaca ünlü yıldıza tepki gösterdi. Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Nusret, Kardashian'ı paylaşıma etiketleyerek göndermede bulundu.