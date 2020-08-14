Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Bu kez de altınla boyadı, fiyatı 2'ye katladı

Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçen sene Mykonos'ta spor yaptığı 10 kiloluk taşı, hayranlarından büyük ilgi görünce İstanbul'a getirmişti. Taşı, restoranına yaptırdığı bir camekan içinde saklayan ve 1 milyon dolar fiyat biçen Nusret, alıcı çıkmayınca bu kez de taşı altınla boyayıp fiyatı 2 katına çıkardı.

Instagram hesabından altınla boyadığı taşla çekilen fotoğrafını paylaşan Nusret, açıklama kısmında taşın fiyatının 2 milyon dolara yükseldiğini belirtti.