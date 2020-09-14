Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak

Tuz serpme hareketiyle dünyaya yayılan sosyetik kasap Nusret Gökçe, ilginç sunumlu ürünleriyle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eti altınla kaplayarak satışa sunan Gökçe, bu sefer de altınla süslediği kahvesini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ünlü kasabın kahve için istediği rakam ise herkesi şaşkına çevirdi.

BİR KAHVE 500 TL

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, önceki gün altınla süslenmiş kahvesini içerken video paylaşarak kahve dükkanı açacağını söyledi. Takvim'de yer alan habere göre: Şu anda Nispetiye'de iki iş yerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahveci açacak. Gökçe, kısa sürede çok konuşulan kahvesini 500 TL'den satışa sunacak. Öte yandan ünlü isim altın kaplamalı hamburgerini de 2 bin liraya satıyor.