Nuri Çolakoğlu kimdir? Nuri Çolakoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündem yaratan yazıları ve haberleri ile tanınan ve medya dünyasında bilinen Nuri Çolakoğlu, hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Nuri Çolakoğlu kimdir?

NURİ ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Robert Kolej'i bitirdikten sonra ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler (Uluslararası İlişkiler) Bölümü'nde öğrenim gördü. Öğrenciliği döneminde siyasetle ilgilenmeye başladı. Okulu bitirmeden TRT'de metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Öğretim görevlisi ve gazeteci olarak görev yaptı. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi üyesi oldu, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Bir süre BBC'de çalıştı. 1987'de Türkiye'ye döndü.

1990'dan sonra çeşitli TV kanallarının kuruluşunda yer aldı.

Doğum tarihi: 1943 (77 yıl yaşında), İzmir, Türkiye

Kitaplar : Dünya Basininda Atatürk Kasim 1938

Eğitim : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962–1967), Ankara İlkokulu, Robert Koleji