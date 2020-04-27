Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Yaşadıkları tek tek anlatmıştı

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş, hastalığının ardından geçtiğimiz aylarda Kanal D'nin 2. Sayfa programında kamera karşısına çıkmıştı. Hastalık sürecini anlatan Yerlitaş, yaşadıklarını paylaşmıştı.

Yerlitaş hastane süresiyle ilgili şöyle konuşmuştu: "Ebru Gündeş'in bir günde 2 kez geldiği oluyordu. Hülya Avşar her gün arıyor. Tarkan canım benim! 2 ay telefonlara bakmadım, yasaktı... O Tarkan'ın sevgisi saygısı ay neler neler... Çok mutlu oldum. O çok sevdiğim biri. Yıllar önce 3 gömlek hazırlamıştım. Yurtdışında giymişti. Sibel Can öyle... Seda Sayan..."

"HER GÜN DOKTORA GİDİYORUM"

"Doktorum 'birkaç ay beklememiz lazım' demişti. 5 ay sonra o tümörün de kendi kendini ürettiği ortaya çıktı.& ; Her gün doktora gidiyorum. Kemoterapiye başlayacağım. Meğer ben 1,5-2 sene önce hastalanmışım."

DOKTORA PANİK ATAK DİYE GİTTİM MEĞER TÜMÖR BEYNİME YAKLAŞMIŞ

"Ben son televizyon programından 2 aylık parayı bırakıp çıktım. Benim 'başım ağrıyor' deyip çıktım. Panik atak diye doktora gittim meğer tümör beynime yaklaşmış."

"40 KİLO VERDİM"

Kız kardeşim aradı 'seni doktora götüreceğim' dedi. Gittik, teşhis koydular. Bir de çok kilo verdim. 4 gün yemek yemiyordum. Ben gurme bir kadınım düşünün... 40 kiloya yakın verdim. Bu hastalıktan. Sadece sağlık, sağlık ve sağlık... Atölyem açık kız kardeşim orada... Bana 'Sana Milano'da ev tutalım, orada yaşa' dediler. Kabul etmedim. 'Atölyem açık olacak' dedim. Çünkü çok emek verdim."