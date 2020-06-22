Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti

Çin ve Hindistan arasında uzun zamandır tartışmaya neden olan Galwan Vadisi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan çatışmada 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmiş, en az 76 asker de yaralanmıştı. Çin kanadından konuya ilişkin açıklama yapılmazken Hindistan Ulaşım Bakanı Singh, "Bizden 20 asker öldüyse onlarda zayiat en az iki katı olmalı" ifadelerini kullandı.

SİNGH: ÇİN 1962'DEN BERİ ZAYİATLARI AÇIKLAMIYOR

Singh, Cumartesi günü Tv News24 kanalına yaptığı açıklamada, "Eğer bizim (Hindistan) 20 askerimiz öldüyse onların tarafında (Çin) zayiat en azından iki katı olmalı" dedi. Daha önce ordunun başında bulunan Singh konuya ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı ancak Çin'in 1962 yılında yaşanan gerilim dahil tarihi olarak savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapmadığının altını çizdi.

HİNDİSTAN TARAFINDA KALAN ÇİN ASKERLERİ İADE EDİLDİ

Çin'de devlet yönetimindeki Global Times'tan yapılan açıklamada Çin tarafında da zayiat olduğu açıklanmış ancak detay vermemişti. Singh çatışmalar sırasında Hindistan tarafında kalan askerlerin Çin'e iade edildiğini ifade etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu, Singh'in konuya ilişkin açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti.