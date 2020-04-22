Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, bugün koronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı2 bin 376'ya ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte yapılan 37 bin 535 test sonucu 3 bin 83 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 98 bin 674'e çıktı.

KOCA, NORMALLEŞME İÇİN RAMAZAN BAYRAMI'NI İŞARET ETTİ

Koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme için Ramazan Bayramı'nı işaret eden Koca, "Kurallara uymamız ve bilinçli şekilde hareket etmemiz ölçüsünde, normalleşme takvimimiz gecikmeyecektir. Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır. Hiçbir umut, tehdide dönmemelidir." ifadelerini kullandı.

"KALABALIK İFTAR SOFRALARINI SENEYE ERTELEYİN"

Ramazan dolayısıyla oluşabilecek kalabalık iftar sofralarını gelecek yıla erteleyin diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma günü Ramazan başlıyor. Ramazan kendine has canlılığı ve sosyal yaşantıları beraberinde getirir.Bir karara uyma veya onu bozma sınavı olmasıdır. Şu günlerde tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Oruç tutanlar açısından Ramazan günlerinin önerdiğimiz tedbirlere çok daha sıkı bir şekilde önerilerimize uyacağını umuyorum. Kalabalık iftarları, sosyal iftarları, Ramazan sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim. Bu rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın. Hepinize sağlık dolu günler ve hayırlı bir Ramazan diliyorum."