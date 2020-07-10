Norm Ender yeni şarkı ile dinleyicilerle buluştu! Konu Kilit sözleri neler?
Ünlü rapçi Norm Ender, gerçek adıyla Ender Eroğlu, Konu Kilit isimli yeni şarkısıyle sevenleri karşısına çıktı. Söz, müzik ve aranjesini Norm Ender'in üstlendiği rap parça, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Norm Ender'in yeni şarkısı Konu Kilit...
Konu Kilit şarkısına çektiği klipte, Barış Manço'ya yer veren Ender, 90'lı yılların simgesi olan bazı unsurlara da değindi. Parçada eleştirel tarzı dikkat çeken rapçi, Mekanın Sahibi ile müzik piyasasında uzun süre konuşulmuştu.
KONU KİLİT ŞARKISI SÖZLERİ
Söz, müzik ve aranjeyi üstlenen Norm Ender, aynı zamanda yapımcı ve yönetmen olarak da yer alıyor. Klipte dikkat çeken öykünün kurgusunu da yine başarılı rapçi hazırladı. İşte, şarkının merak edilen sözleri:
KONU KİLİT
Nasıl nasıl bişi herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın
Konu kilit hepinize koyuyorum nokta
Hey keş ortamınız leş
Ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş
Hep Habeş maymunu yok çamursuz güreş
Rap gez göz arpacık nişan al ateş (gang bang)
Bugün sosyeteyle beş çayında görüş'cem
Telif kalktı bir mankenle Acarkent'te se.....
Ne farkeder ki yalan haberse gündem için yaratınız
Sen dedi ol ben kodum dedikoduysa sanatınız
Bak (hey) lafını yut geviş getir be
Kalk (hey) sapını tut bir iş bitir de
Yok (hey) Rap'im dayandı güç bela
Bu yeni nesil bir müptela ve mikrofonda ben (tek)
Nasıl nasıl bişi' herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın
Konu kilit hepinize koyuyorum nokta
Hey Mike atsana bir like
Zaten olduk artık asosyal bir halk (geç)
Bu sene değeri bindi bizim HipHop kültürü (tüh)
Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? (şok şok)
Adımı karalıyorsa liboşların derbeder
Gerçek MC sorunlarla her bir cephede harp eder
İşte böyle bilader sen de k.... kaşırsın
Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın
Koş (hey) varsa yoksa iftira ne
Hoş (hey) atsa tutsa kaç yazar bu
Boş (hey) yalanla beni mi gömdünüz?
Kim haklı sonra gördünüz ve kenefe döndünüz (çöp çöp)
Nasıl nasıl bişi' herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın
Konu kilit hepinize koyuyorum nokta
Y nesli uyan
90'lar yok kalk
O neşeli hoş günler
Göçmüşler çoktan
Bize de bu çağ kalmış
Hep b... (b.. b..)
Nasıl nasıl bişi' herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın
Konu kilit hepinize koyuyorum nokta