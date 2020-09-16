Norm Ender 'Mekanın Sahibi' sözleri | Mekanın sahibi rap şarkısı sözleri | Mekanın sahibi şarkısı hakkında bilgiler
Norm Ender'in İzlenme rekorları kıran şarkısı Mekanın Sahibi'nin sözleri sizlerle! Yeni şarkısı konu kilit ile eski şarkıları kadar dinlenme almayan Norm Ender'in en popüler şarkısı tekrardan gündeme geldi. Peki Mekanın Sahibi rap parçasının sözleri nelerdir? Mekanın sahibi sözleri...
Norm Ender'in geçtiğimiz yıl çıkarttığı ve izlenme rekorları alan şarkısı Mekanın Sahibi halen çok konuşuluyor. Şarkının üzerinden 1 yıl geçse bile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Özellikle şarkının sözleri çoğu dinleyici tarafından beğeni topladı. Peki Mekanın Sahibi şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler sizlerle.
NORM ENDER - MEKANIN SAHİBİ SÖZLERİ
Sabah yaptım krep, krep
Ne güzel oldu breh, breh
Sardım yedip wrap, wrap
Kafam düştü direkt, direkt
Her yer olsada kezban tırrek
Yatamam evde yatak döşek
Çıktım dışarı açtım trap
Kafam şimdi fişek fişek
Oh yeah geceler
Cihangirli heceler
Elit foşik turistler
Sokaklar ve polisler
Viski döküp sevişelim
Natali diyor peşin alim
Dedim tamam hadi canim
Bizde küvet yok duşakabin
Oh yeah çılgın genç
Bu iş böyle Rolex Range
Sizin tayfa b'tch, b'tch
Bizim tayfa rich, rich
Oh yeah çılgın genç
Bu iş böyle Rolex Range
Sizin tayfa b'tch, b'tch
Bizim tayfa rich, rich
Keltoş babana koş
Trap böyle yapana hoş
La bebe koş, la bebe coş
Siz windows ben macintosh
Mandingo, Norm Ender
Benim kamış Dolce
Oturan diyor mor minder
Hater'larım O Ç
Bebeler, Bebeler
Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley, 2pac
Tabi yüzüne bir dövme demode bir Reggaeton'a bas autotune'u ol Lil Pump
Ama beni H'ler gibi kariyerimle tehdit eder Pozitif'ten Elif Cemal
Ben boyun eğmem soyunu disslerim çıldırtırım etnik faş'stleri
Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar
Ve beni dinler devrimci gençler, sizi yavşak lümpen Migos'lar
Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları
O zaman güçlü zayıfı ezecek size yok sosis salam şırdan, şırdan
Hey hey, hadi bakalım
Gucci Gang, Gucci Gang nasıl yapalım?
Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım, alalım
Hey hey, hadi bakalım
Gucci Gang, Gucci Gang nasıl yapalım?
Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım alalım
Hey hey, hadi bakalım
M. Jane M. Jane nasıl yapalım?
Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım alalım
Hey hey, hadi bakalım
M. Jane M. Jane nasıl yapalım?
Mekanın sahibi geri geldi
Bebeleri pistten alalım alalım
siz benden kaçın
Run (ey, ey, ey)
Kraldan Kaçın (ey)
(Sülalen için)
Hıdıdı hıdıdı, al b'tch
MEKANIN SAHİBİ RAP ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Mekanın Sahibi şarkısı Youtube'a 19 Temmuz 2019 tarihinde yüklenmiştir. Şarkı çıktığı andan itibaren milyonlarca izlenme aldı. Güncelde izlenme sayısı 180 milyonu geçmiştir. Çıktığı ilk haftalarda müzik listelerinin başında yer alan parça diss-gönderme rap şarkısı olarak dikkat çekmiştir. Parça aslında 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci kısmında Norm Ender şarkıyı yavaş, heceleyerek okumaktadır ki bunu bilerek yaptığı söylenmektedir. İkinci kısmında ise kendi tarzını gösteren rap sanatçısının bu ikili sistemi çoğu kesim tarafından beğeni toplamıştır. Mekanın sahibi şarkısının klip ve diğer bilgileri ise aşağıdaki gibidir.
Produced : Norm Ender
Söz - Müzik - Aranje : Norm Ender
Kayıt - Mix : Utku Ünsal
Mastering : Emre Kıral
Stüdyo : Ozinga Production
Yönetmen : Ferit Çetinkaya - Norm Ender
Görüntü Yönetmeni : Ferit Çetinkaya
Styling : Gizem Albohayre
Saç : Esra Gül
Make Up : Hande Erol
Casting : Street Agency
Kurgu : Norm Ender
Montaj Renk : The Post Brothers
NORM ENDER KİMDİR?
Norm Ender veya doğum adıyla Ender Eroğlu, 25 Mart 1985 İzmir doğumlu Türk rapçi ve söz yazarıdır.
10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.
İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.
Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.
Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır. Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı.
Son olarak 2019 yılında çıkardığı "Mekanın Sahibi" tekli şarkısıyla izlenme rekorları kırdı.
NORM ENDER'İN VİDEO KLİPLERİ
2002 : Kinim
2007 : Tekir
2010 : İçinde Patlar (Remix)
2011 : Çıktık Yine Yollara
2017 : Deli
2017 : Kaktüs
2019 : Mekanın Sahibi
2020 : Konu Kilit