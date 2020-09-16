Norm Ender 'Mekanın Sahibi' sözleri | Mekanın sahibi rap şarkısı sözleri | Mekanın sahibi şarkısı hakkında bilgiler

Norm Ender'in geçtiğimiz yıl çıkarttığı ve izlenme rekorları alan şarkısı Mekanın Sahibi halen çok konuşuluyor. Şarkının üzerinden 1 yıl geçse bile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Özellikle şarkının sözleri çoğu dinleyici tarafından beğeni topladı. Peki Mekanın Sahibi şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler sizlerle.

NORM ENDER - MEKANIN SAHİBİ SÖZLERİ

Sabah yaptım krep, krep

Ne güzel oldu breh, breh

Sardım yedip wrap, wrap

Kafam düştü direkt, direkt

Her yer olsada kezban tırrek

Yatamam evde yatak döşek

Çıktım dışarı açtım trap

Kafam şimdi fişek fişek

Oh yeah geceler

Cihangirli heceler

Elit foşik turistler

Sokaklar ve polisler

Viski döküp sevişelim

Natali diyor peşin alim

Dedim tamam hadi canim

Bizde küvet yok duşakabin

Oh yeah çılgın genç

Bu iş böyle Rolex Range

Sizin tayfa b'tch, b'tch

Bizim tayfa rich, rich

Oh yeah çılgın genç

Bu iş böyle Rolex Range

Sizin tayfa b'tch, b'tch

Bizim tayfa rich, rich

Keltoş babana koş

Trap böyle yapana hoş

La bebe koş, la bebe coş

Siz windows ben macintosh

Mandingo, Norm Ender

Benim kamış Dolce

Oturan diyor mor minder

Hater'larım O Ç

Bebeler, Bebeler

Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley, 2pac

Tabi yüzüne bir dövme demode bir Reggaeton'a bas autotune'u ol Lil Pump

Ama beni H'ler gibi kariyerimle tehdit eder Pozitif'ten Elif Cemal

Ben boyun eğmem soyunu disslerim çıldırtırım etnik faş'stleri

Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar

Ve beni dinler devrimci gençler, sizi yavşak lümpen Migos'lar

Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları

O zaman güçlü zayıfı ezecek size yok sosis salam şırdan, şırdan

Hey hey, hadi bakalım

Gucci Gang, Gucci Gang nasıl yapalım?

Mekanın sahibi geri geldi

Bebeleri pistten alalım, alalım

Hey hey, hadi bakalım

Gucci Gang, Gucci Gang nasıl yapalım?

Mekanın sahibi geri geldi

Bebeleri pistten alalım alalım

Hey hey, hadi bakalım

M. Jane M. Jane nasıl yapalım?

Mekanın sahibi geri geldi

Bebeleri pistten alalım alalım

Hey hey, hadi bakalım

M. Jane M. Jane nasıl yapalım?

Mekanın sahibi geri geldi

Bebeleri pistten alalım alalım

siz benden kaçın

Run (ey, ey, ey)

Kraldan Kaçın (ey)

(Sülalen için)

Hıdıdı hıdıdı, al b'tch

Mekanın sahibi sözleri

MEKANIN SAHİBİ RAP ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Mekanın Sahibi şarkısı Youtube'a 19 Temmuz 2019 tarihinde yüklenmiştir. Şarkı çıktığı andan itibaren milyonlarca izlenme aldı. Güncelde izlenme sayısı 180 milyonu geçmiştir. Çıktığı ilk haftalarda müzik listelerinin başında yer alan parça diss-gönderme rap şarkısı olarak dikkat çekmiştir. Parça aslında 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci kısmında Norm Ender şarkıyı yavaş, heceleyerek okumaktadır ki bunu bilerek yaptığı söylenmektedir. İkinci kısmında ise kendi tarzını gösteren rap sanatçısının bu ikili sistemi çoğu kesim tarafından beğeni toplamıştır. Mekanın sahibi şarkısının klip ve diğer bilgileri ise aşağıdaki gibidir.

Produced : Norm Ender

Söz - Müzik - Aranje : Norm Ender

Kayıt - Mix : Utku Ünsal

Mastering : Emre Kıral

Stüdyo : Ozinga Production

Yönetmen : Ferit Çetinkaya - Norm Ender

Görüntü Yönetmeni : Ferit Çetinkaya

Styling : Gizem Albohayre

Saç : Esra Gül

Make Up : Hande Erol

Casting : Street Agency

Kurgu : Norm Ender

Montaj Renk : The Post Brothers

NORM ENDER KİMDİR?

Norm Ender veya doğum adıyla Ender Eroğlu, 25 Mart 1985 İzmir doğumlu Türk rapçi ve söz yazarıdır.

10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır. Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı.

Son olarak 2019 yılında çıkardığı "Mekanın Sahibi" tekli şarkısıyla izlenme rekorları kırdı.

NORM ENDER'İN VİDEO KLİPLERİ

2002 : Kinim

2007 : Tekir

2010 : İçinde Patlar (Remix)

2011 : Çıktık Yine Yollara

2017 : Deli

2017 : Kaktüs

2019 : Mekanın Sahibi

2020 : Konu Kilit