Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Avustralya'nın Sydney kentinde 14 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren 23 yaşındaki öğretmen Monica Young, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nişanlı olan Monica'nın okul çıkışı öğrencisini arabasına alıp arabada ilişkiye girdiği güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra polisin bilgisayar ve cep telefonunu incelendiği öğretmenin, öğrenciye cinsel içerikli mesajlar ve uygunsuz fotoğraflarını attığı ve öğrencisinden kendisine cinsel organının fotoğrafını atmasını istediği ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin arabada öğrencisinin cinsel organını elledikten sonra üzerine çıktığı görüldü. Öğretmenin avukatı mahkemede ısrarla güvenlik kamerası görüntülerinin öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğine dair bir işaret göstermediğini söyledi.

Young ve nişanlısı

12 YIL HAPİS YATABİLİR

Ekim ayında mahkemeye tekrar çıkarılacak öğretmen suçlu bulunması halinde en az 12 yıl hapis cezası alacak.