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Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu

Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

04.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre geçen ayı en çok fiyat artışıyüzde 46,18 ile sarımsakta oldu.

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FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Nisan'da sarımsaktaki fiyat artışını yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates izledi. Nisan'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher (altın) ve yüzde 12,62 ile mercimek yer aldı.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Nisan'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranıSarımsak46,18Kuru soğan37,50Patates31,02Kivi30,45Portakal26,66Havuç20,16Elma17,91Limon16,86Yumurta14,96Mücevher (altın)14,32Mercimek12,62Parfüm10,31Çocuk gömleği9,70Etek7,32Sabun6,82Cilt ve vücut ürünleri6,78Ayçiçek yağı5,92Domates5,81Kadın ceketi5,63Erkek gömleği5,53

Nisan'da fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranıSaç bakım ürünleri-0,31Ağız ve diş bakım ürünleri -0,36Otel ücreti-0,40Zeytin-0,59Ayran-1,00Su faturası-1,63Kombi-2,22Ütü-2,54Telefon ekipmanları (cep)-3,62Elektrikli saç bakım aletleri-4,58Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)-5,60Motorin -9,26Benzin-10,32Tüp gaz ücreti-11,50Kıvırcık-14,48Sivri biber-20,44LPG ücreti-20,73Kabak-34,23Salatalık-36,99Patlıcan-43,57