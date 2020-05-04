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Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu

04.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:03

Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre geçen ayı en çok fiyat artışıyüzde 46,18 ile sarımsakta oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Nisan'da sarımsaktaki fiyat artışını yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates izledi. Nisan'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher (altın) ve yüzde 12,62 ile mercimek yer aldı.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Nisan'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Sarımsak46,18
Kuru soğan37,50
Patates31,02
Kivi30,45
Portakal26,66
Havuç20,16
Elma17,91
Limon16,86
Yumurta14,96
Mücevher (altın)14,32
Mercimek12,62
Parfüm10,31
Çocuk gömleği9,70
Etek7,32
Sabun6,82
Cilt ve vücut ürünleri6,78
Ayçiçek yağı5,92
Domates5,81
Kadın ceketi5,63
Erkek gömleği5,53

Nisan'da fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Saç bakım ürünleri-0,31
Ağız ve diş bakım ürünleri -0,36
Otel ücreti-0,40
Zeytin-0,59
Ayran-1,00
Su faturası-1,63
Kombi-2,22
Ütü-2,54
Telefon ekipmanları (cep)-3,62
Elektrikli saç bakım aletleri-4,58
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi)-5,60
Motorin -9,26
Benzin-10,32
Tüp gaz ücreti-11,50
Kıvırcık-14,48
Sivri biber-20,44
LPG ücreti-20,73
Kabak-34,23
Salatalık-36,99
Patlıcan-43,57
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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