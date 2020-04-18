Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 49. bölümünde ünlüler takımından Sercan Yıldırım, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'na aşkını itiraf etti. Nisa, "Ben seni ağabeyim olarak görüyorum. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin" diyerek Sercan'ı reddetti.
Survivor 2020'nin 49. bölümünde ünlüler takımından Sercan Yıldırım, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'na aşkını itiraf etti. Nisa, "Ben seni ağabeyim olarak görüyorum" diyerek Sercan'ı reddetti.
Survivor'ın yeni bölümünde Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı.
"SENİ AĞABEYİM OLARAK GÖRÜYORUM"
Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan aşkını itiraf etti. Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.
NE OLMUŞTU?
Sercan'ın Gönüllüler takımdaki Nisa'ya olan davranışları aşk dedikodularını ortaya çıkarmıştı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti ise aşk iddialarını güçlendirmişti. Hatta Sercan, Nisa'ya olan ilgisini göstermek "Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin" şeklinde konuşmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından konuşan Acun Ilıcalı ise "Sercan'ın bir ilgisi var ama Nisa'nın bir ilgisini görmedim" demişti.