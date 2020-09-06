Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın son görüntüleri magazin gündemini salladı. Nisa'nın yanağına öpücük konduran Barış'ın videoyu paylaşması sosyal medyayı salladı. Görüntüleri Instagram'dan paylaşan Barış, kısa süre sonra videoyu sayfasından kaldırdı.

Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, tatil cenneti Çeşme'de bir mekan çıkışında birbirlerine sarılırken görüntülenmişti. İkilinin mekan çıkışındaki sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

ACUN'A GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın evine misafir olmuştu.

SERCAN'I REDDETMİŞTİ

Nisa, Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.