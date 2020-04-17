Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı boyu

Nisa Bölükbaşı, 1998 yılında Prag'da doğdu, yüzme sporunda kendini geliştiren sporcu Çek Cumhuriyeti'nde en ünlü takımlardan birine katıldı. Profesyonel olarak tenis, single oynayan Nisa Bölükbaşı, Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci oldu. 2018 yılında mimarlık eğitimi için voleybolu da bıraktı. Nisa Bölükbaşı kilosu ve boyu haberimizde.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Genç sporcu, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ilk olarak annesiyle ardından tek başına yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde büyük bir takımda yer aldı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilse de dağların Prag'dan uzak olması nedeniyle teklifi reddetti.

8 yaşında profesyonel tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl boyunca yer aldı. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakarak yüzme hocası oldu ancak ilerleyen süreçte voleybol oynamaya başladı. Takımda libero olarak bulunan Nisa, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Nisa Bölükbaşı, bu nedenle voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Sporu bıraksa da hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. Bölükbaşı, 1.70 boyunda ve 60 kilodur.