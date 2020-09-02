Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu

Nijerya'da yaşanan ve Wasiu Jimoh isimli futbolcunun içinde bulunduğu bir olay gündemden düşmüyor. Nijerya'nın Sunshine Stars takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Wasiu Jimoh, dünyadaki ayrımcılığın dil, din, cinsiyet, mezhep ve ırktan da öteye geçtiğini gösteren bir olaya imza attı. Son yıllarda artan ayrımcılığa bir yenisini ekleyen Jimoh, eşi Risikat ve iki çocuğuyla gözleri mavi olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

"GÖZLERİNİ GÖRMÜYOR MUSUN?"

BBC'ye konuşan Jimoh'un eşi Risikat, "Kocam beni ve çocuklarımı mavi gözlerimiz yüzünden kovdu. Tıpkı çocuklarım gibi mavi gözlerim nedeniyle eşimin ailesi evlenmemizi istememişti. O'na tepki göstererek 'Hep böyle mavi gözlü çocukların mı olsun istiyorsun?' diye sormuşlar. İki çocuğumuz da mavi gözlü doğdu. 'Gözlerini görmüyor musun? Bütün çocuklarının böyle doğmasını mı istiyorsun?.' Kocama bunları söylüyorlardı. Bize karşı davranışları değişti" sözleriyle sosyal medyada günün en fazla konuşulan konularından birisi oldu.

Wasiu Jimoh

"GÖZLERİMİZDE BİR SORUN YOK"

Eşinin kendisini evden kovmasının ardından ailesinin yanına döndüğünü belirten Risikat "Çocuğum Arapça derslerine gittiğinde diğer çocuklar 'Cadı gözleri!' diyerek alay etmiş. Çocuklarımın gözünde bir sıkıntı yok. Çok iyi görüyorlar. Ben de çok iyi görüyorum. İnsanlar beni mahallede görünce 'Şunun gözlerine bak' diyor. Beni gören bir çocuk korkup kaçabiliyor. Ama bizim gözlerimizde bir sorun yok" ifadelerini kullandı.