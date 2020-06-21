Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım

1996 yılında Beşiktaş'tan deneme teklifi alan Nijeryalı Emmanuel Babayaro, yaptığı açıklamada Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda askere gideceği için vatandaşlık teklifini reddettiğini dile getirdi. Chelsea'nin eski futbolcusu Celestine Babayaro'nun ağabeyi olan Emmanuel Babayaro, "Beşiktaş beni ancak Türk vatandaşlığına geçersem transfer edebileceğini söyledi. Sonra öğrendim ki Türk vatandaşlığına geçersem askere de gitmek zorundaymışım" dedi.

"AMOKACHI, BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ülkesi Nijerya'da bir TV kanalına konuşan Emmanuel Babayaro, o yıllarda Beşiktaş forması giyen milli takımdan arkadaşı Daniel Amokachi'nin de Beşiktaş'ın büyüklüğünü vurguladığını belirtti. Futbolculuk döneminde kaleci olarak oynayan Babayaro, "1996'da Atlanta Olimpiyat Oyunları'na gittim. Olimpiyat takımının kalecisiydim. Harika bir turnuva çıkardık ve altın madalya aldık. Tüm dünya orada Nijerya'yı tanıdı. Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan bana deneme teklifi geldi. Daniel Amokachi, Beşiktaş'taydı. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Denemelere katıldım ve her şey iyi geçti. Ancak, Türkiye'de yabancı sınırı vardı. 3 yabancıya müsaade ediyorlardı ve hakları doluydu. Bana Türk vatandaşlığına geçme teklifi yaptılar. Beni ancak bu şekilde transfer edebileceklerini söylediler.Sonra öğrendim ki, Türk vatandaşlığına geçersem askere de gitmek zorundaymışım. Çok korktum ve vatandaşlığa geçme teklifini kabul etmedim. Silahlardan ve askerlikten hoşlanan biri değilim" ifadelerini açıklamasına ekledi.

YILDIZLAR KARMASI ALTIN KAZANMIŞTI

1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda tarihe geçen Nijerya Milli Futbol Takımı'nda yer alan kaleci Emmanuel Babayaro, takım arkadaşlarıyla altın madalya kazanmıştı. Nijerya'nın o kadrosunda Daniel Amokachi, Nwankwo Kanu, Jay-Jay Okocha, Taribo West ve Celestine Babayaro gibi yıldız isimler de yer alıyordu.