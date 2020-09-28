Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı

Nijerya'da Boko Haram terör örgütü tarafından Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlenen saldırıda bomba yüklü eşeğin kullanıldığı belirtildi.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 26 Eylül tarihinde Borno eyaletindeki Monguno ve Baga bölgeleri arasındaki yolda Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna terör örgütü Boko Haram tarafından pusu kurulmuştu. Saldırıda 12 polis, 5 asker, 4 sivil Müşterek Görev Gücü personeli ve 9 sivil hayatını kaybetmişti. Vali Zulum ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

"ASKERLER EŞEĞİ GÖRÜNCE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Saldırı anında konvoydaki araçlardan birinde bulunan bir yetkili, yaptığı açıklamada saldırının bomba yüklü bir eşekle gerçekleştirildiğini aktardı. Askerlerin eşeği görünce ateş etmeye başladıklarını ifade eden yetkili, patlamanın ardından teröristlerin saklandıkları yerden çıkarak konvoya ateş ettiğini belirtti. Yetkili, vali de dahil olmak üzere konvoydaki hiç kimsenin yaralanmadığını ancak bazı araçların kurşunlar nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı.