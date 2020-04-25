68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu

Nijerya'da yaşayan 68 yaşındaki Margaret Adenuga, ikiz bebek dünyaya getirdi. Dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle bebeklerine kavuşan çift, yıllardır hayalini kurdukları sevinci yaşadı. Yüksek riskli bir hamilelik yaşayan kadının ve bebeklerin sağlık durumu ise iyi olarak açıklandı.

''HAYALİMİZİN GERÇEK OLACAĞINI BİLİYORDUM''

Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan Margaret ve Noah çifti, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeklere sahip oldu. Margaret'in eşi Noah, "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" dedi.

''YÜKSEK RİSKLİ BİR HAMİLELİKTİ''

Sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu ifade ederek, "Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik" açıklamasını yaptı.