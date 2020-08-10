Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni şarkısı Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısının klip çekimi için kamera karşına çıktı. ND müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. Prodüktörlüğünü Eriş Production'un üstlendiği şarkının klibi İstanbul'un tanıtım filmi gibi oldu. İstanbul'un tarihi yerleri başta olmak üzere, fenomen dizi Çukurun çekildiği mekanlar da kullanıldı. Klip çekimleri altı günde tamamlanırken, maliyeti ise 60 bin dolar yani 440 bin TL'yi buldu.

"EV, ARSA ALMAK YERİNE ŞARKI YAPTIM"

Çok güzel bir işe imza attığını belirten Nihat Doğan," Yedi yıl aradan sonra özlediğim müzik ile tekrar buluştum. Çok güzel bir şarkıyla hayranlarımın ve müzik severlerin karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Biraz maliyetli bir klip ile tekrar start vermek istedim. Ev arsa yatırımı yaptım dolandırıldım ağzım yandı bir kere bende onun yerine şarkı yaptım. Bundan sonra tek yatırım yapacağım yer müzik çalışmalarım olacak" dedi.