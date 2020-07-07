Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı

NİĞDE'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Adana Yolu Bahçeli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sedat Ak yönetimindeki 42 V 0750 kamyonetle, aynı yönde giden Müslüm Çakmak'ın kullandığı 01 ACP 205 çekici plakalı TIR ve karşı yönden gelen Mehmet Ali Alican yönetimindeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mehmet Ali Alican, yanındaki Bahri Alican ve diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.