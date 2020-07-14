Nida Nur Yıldız kimdir? Nida Nur Yıldız olayı nedir?

Mersin'de, boşandığı eşi tarafından şantaja uğradığını söyleyen Nur Yıldız, konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan konu ile alakalı olarak Yıldız'a sosyal medyadan da destek gecikmedi. Nida Nur Yıldız olayı ve detayları haberimizde.

NİDA NUR YILDIZ KİMDİR?

Yaklaşık bir yıl evli kaldığı eski eşi B.E tarafından uygunsuz görüntülerinin WhatsApp'da paylaşıldığını belirten Nida Nur Yıldız, 08.09.2018 tarihinde evlendi ve 10.01.2019 tarihinde boşandı. Hayatını Mersin'de sürdürüyor. Eski eşinin görüntülerini sızdırdığını öğrenmesiyle hakkında şikayetçi oldu.

NİDA NUR YILDIZ OLAYI NEDİR?

Mersin'de yaşayan genç kadın, psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı eşinin, kendisine ait özel görüntüleri arkadaşlarının olduğu WhatsApp grubunda paylaştığını öğrendi. Konuyla alakalı olarak savcılığa başvuran Yıldız, aynı zamanda sosyal medyadan da destek istedi.

Eski eş B.E ise konu hakkında açıklamada bulunarak, "5 ay kadar evli kaldık ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi.