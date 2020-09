Nicolas Cage filmleri nelerdir? Nicolas Cage en güzel filmleri nelerdir? Nicolas Cage kimdir?

Kehanet, 60 Saniye, 8 MM gibi dünyaca tanınan filmleri olan Nicolas Cage'in diğer filmleri nelerdir? İşte Nicolas Cage'in dünyada en iyi tanınan filmleri;

NİKOLAS CAGE KİMDİR?

Nikolas Cage 7 Ocak 1964 doğumlu Amerikalı oyuncu ve yapımcıdır. Romantik komedi, romantik, bilimkurgu, aksiyon gibi çeşitli türlerde önemli roller üstlendi.

Kariyerinin ilk yıllarında Cage, Valley Girl , Racing with the Moon, Birdy, Peggy Sue Evli, Raising Arizona, Moonstruck gibi filmlerde rol aldı. Vampire's Kiss, Wild at Heart, Honeymoon in Vegasve Red Rock West gibi filmlerde rol aldı. Daha sonra Leaving Las Vegas'ta (1995), alkolik, işini ve ailesini kaybetmiş, ama içi neşeyle dolu bir adamla Las Vegas'ta fahişelik yaparak çalışan bir kadının yollarının kesişmesini anlatıyor. Bu filmde ki performansıyla Akademi Ödülü, Altın Küre ve Sreen Actors Guild gibi ödüllerin sahibi oluyor.

Face / Off, Con Air ve Melekler Şehri, Charlie ve Donald Kaufman'ın uyarlamasında (2002) performansıyla ikinci Akademi Ödülüne aday oldu.

Nicolas Cage, yapım şirketi Saturn Films'in sahibidir.

NİKOLAS CAGE HAYATI

Nicolas Cage'ın Hollywoody Bulvarındaki Yıldızı

Çocukken birçok oyun ve televizyon şovlarında yer almıştır. San Fransisco'daki Amerikan Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles'ın kenar mahallelerinden birinde dünyaya gelen Cage,okuldan nefret ederek bir an önce okulu bitirmiş ve ilk olarak kısa dönem TV dizilerinde oynamıştır.1982 yapımı " Fast Times at Ridgemont High " Cage'in ilk sinema filmidir.

İlk gençlik yıllarında işsiz kalan ve müracaat ettiği yerlerden geri çevrilen Nicolas, Francis Ford Coppola'nın yeğenidir. Kariyerinde amcasının etkisinin olmasını istememektedir.Bu yüzden soyadını Cage olarak değiştirmiştir.

İlk filmi, birkaç dakikalığına rol aldığı ve Sean Penn'in başrolde olduğu Fast Times at Ridgemont High oldu. 1983'te Matt Dillon'la başrolleri paylaştıkları Rumble Fish'te rol aldıktan sonra onu tüm Amerika Valley Girl'de tanıdı. "The Wall", "Midnight Express" ve "Fame" gibi başarı kazanmış filmler olan usta yönetmen Alan Parker ona Birdy'de oynaması için teklifte bulunuyordu. Filmde ''Sergeant Al Columbato'' karakterini canlandırarak rolünün altından başarıyla kalkan Cage'in performansı amcasını da etkilemiş olmalıydı ki Coppola Richard Gere, Diane Lane, Bob Hoskins, Gregory Hines'lı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ''The Cotton Club'' filminde ona da rol vermişti.

26 Aralık 1990 yılında Christina Fulton'la olan birlikteliğinden Weston Coppola Cage isimli erkek çocuğu dünyaya geldi.

NİCOLAS CAGE FİLMLERİ NELERDİR?

1) Melekler Şehri

İşinde başarılı bir kardiyolog olan Maggie Rice, son ameliyatının başarısız geçmesi ve hastasını kaybetmesi yüzünden depresyona girer ve çok mutsuz olur. Bu sırada Los Angeles'ta gezinen ve melek olan Seth, Maggie'nin bu çabalarını görmüş ve çok etkilenmiştir. Maggie'e aşık olan Seth melekliğinden vazgeçmek zorunda kalmıştır ancak insan olarak yaşamak da kolay bir durum değildir.

2) Yüz Yüze

Sean Archer, FBI ajanıdır ve ölen oğlu Micheal'ın yasını tutmaktadır. Archer, oğlunun katilinin, düşman ve güçlü bir suçlu olan Castor Troy olduğuna inanmaktadır. Bir gün Archer, Troy'u köşeye sıkıştırır. Kavga sırasında Archer, onun tüm Los Angeles şehrini yok edecek bir bomba geliştirdiğini öğrenir. Bombanın yerinibilen tek kişi Castor'un erkek kardeşi Pollux'tur ve o da konuşmayı reddeder.Sıradışı bir operatör doktor, insanların yüzünü keserek bir başkasının yüzüyle değiştirebilmektedir. Archer, bu operasyona girerek değişen yüzü sayesinde Pollux ile iletişim kurmayı deneyecektir.

3) Kaya

Bir grup asi deniz komandosu, kimyasal silahlarla birlikte Alcatraz adasını ele geçirmeye çalışır ve turistleri rehin alırlar. Liderleri, eski bir savaş kahramanı olan bir generaldir. Gizli operasyonlarda ölen askerlerin ailelerine ödenmek üzere 100 milyon dolar fidye isterler. Aksi halde San Fransisco körfezini kimyasal silahlarla bombalayacaklardır. Onları durdurabilecek iki kişi, Alcatraz'dan kaçabilmiş tek mahkum (Sean Connery) ve bir kimyasal silah uzmanı (Nicolas Cage)zamana karşı ölümcül bir mücadeleye girişirler.

4) Büyük Hazine

Benjamin Franklin Gates,hazine avcısıdır. Hayatı boyunca, neredeyse kimsenin var olduğuna inanmadığı bir hazineyi aramıştır. Kuzey Amerika'da olduğuna inandığı bu hazinenin Bağımsızlık Bildirgesi'nin arkasında olduğunu ögrenir ve bu haritanın peşine düşer. Ancak rakibi Ian Howe de hazine haritasını ele geçirmeye çalışacaktır.

5) Savaş Tanrısı

Film, Yuri Orlov'un hem yükselişini hem de inişini anlatıyor. Ailesi ile birlikte henüz küçük bir çocukken Amerika'ya göç ederler. Bir gün Yuri'nin hayatı tamamen değişir. Dünyaca bilinen bir silah taciri olarak ordulara ve diktatörlere silah pazarlamakla yaşamını sürdürür.Bu işte yalnız değildir, kardeşi Vitaly de yanındadır ancak uluslararası boyutta tanınır hale geldikten sonra kardeşi bu işi bırakır. Yuri ise asla vazgeçmez ve hatta bir aile kurar. Ancak ailesi onun bu işi yaptığını bilmez.

6) Üçkağıtlar

Kıdemli dolandırıcı Roy ile onun hırslı partneri Frank, son günlerde su arıtma mekanizmalarına ilişkin bir dolandırıcılık sistemi üzerinde çalışmaktadırlar. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir takım insanlar, su arıtma filtrelerini esas değerinin on katı bedel ödeyerek satın alıp araba, mücevher ya da deniz aşırı seyahat kazanmayı hayal etseler de hiç kimsenin bir şey kazanmaz. Roy'un özel hayatı pek de iyi gitmemektedir. Kendisinin geniş alan fobisi ve aşırı duyarlı mizacı suç işleme yeteneğini tehdit altında bırakmaktadır. Bir psikologdan destek almak zorunda kalır.

7) Aile Babası

Jack Campbell, işinde fazlasıyla başarılı olan, zengin ve yakışıklı bir iş adamıdır. Hayatında her şeyi elde etmiş bu iş adamı, Noel gecesinde birtakım tuhaf olayların olmasıyla kendisini bambaşka bir konumda buluverir.

8) 60 Saniye

Randall Raines, uzun zamandır araba çalmamış olan bir araba hırsızıdır. Bir gün bir arkadaşını kendisine ziyarete gelir ve kardeşinin hayatını kurtarmasını ister. İşi kabul eden Raines, tek gecede elli tane araba kullanmak zorundadır.

9) Next

Chris, özel bir yeteneğe sahiptir. Birkaç dakika sonrasında olacak olayları önceden gören bu kimyasal yetenek devlet tarafından keşfedilir. Devlet için çalışmayı reddedse de daha sonra FBI onu bulur. Ardından Chris iki düşmanın arasında kalacaktır.

10) Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

Film, Abraham Lincoln suikastinin ardındakileri olayları çözmek istemektedir.

11) Con Air

Farklıtürdeki suçluları nakleden bir uçak Cyrus Grissom adında ki bir katil tarafından kaçırılır.

12) 8 MM

Tom Welles oldukça yetenekli bir özel dedektiftir. İnsanları takip etme konusunda oldukça uzmanlaşmış olan bu dedektifim tekdüze hayatı, 8 mm'lik bir film bobini bulmasıyla değişmektedir.

13) Hayalet Sürücü

Johnny Blaze, hayatını motorsikleti sayesinde kazanmaktadır. Sevdiği kadının hayatını kurtarmak için geceleri şeytanın emrinde motorsikletiyle çalışan bir hayalet sürücü olmaktadır.

14) Birdy

Vietnam Savaşı'nda savaşan iki arkadaş evlerine dönüş yapmıştır. Biedy ve Al savaşta ağır bie şekilde yaralanmışlardır. Psikolojileri de bozulan bu arkadaşların yardım almaları gerekmektedir. Film, savaşın insanlar üzerinde bıraktığı izleri en güzel biçimde aktarmaktadır.

15) Yılan Gözler

Rick Santaro, bir polis dedektifidir. Boks müsabakası sırasında bakanın öldürülmesi görevini üstlenir.

16) Corelli'nin Mandolini

1940'lı yıllarda İtalyanlar tarafından işgal edilen Yunan adası harap olur. Yüzbaşı Corelli adada işgal güçlerinden yana görünse de zamanla sevilir ve kendisi de savaş karşıtı olan Pelagia'a aşık olur.

17) Kehanet

1959 yılının sonbaharında, okul öğrencilerinden hayallerind egeleceği nasıl canlandırdıklarını resmetmelerini ister. Ancak öğrencilerden biri resim çizmek yerine rakam yazacaktır. Bu rakamların önemli olay ve kişi ölümleri olduğu ortaya çıkmasıyla yaşanacak olan felaketler önlenmeye çalışılır.

18) Vahşi Duygular

Lula ve Sailor birbirine son derece aşık bir çifttir. Lula'nın annesi onları ayırmak için üstlerine sorunlu bir kişi gönderir. Bu kişiyi öldürüp hapse giren ve ardından çıkan Sailor'un peşine özel dedektif ve kiralık katil takılacaktır.

19) Rasing Arizona

Sürekli suç işleyen ve her seferinde hapise düşen Hi, kendisinin fotoğraflarını çeken polise evlenme teklifi eder. Ancak evlendiklerinde bir daha suç işlemeyeceğine dair yemin eder. Ancak çocuk yapmak istediklerinde eşinin kısır olduğunu öğrenen bu ikili beşiz doğuran bir kadının bir çocuğunu çalmak üzeredirler.

20) Elveda Las Vegas

