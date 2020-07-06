Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar!
Yaklaşık üç aydır koronavirüsle mücadele eden 41 yaşındaki oyuncu Nick Cordero, hayatını kaybetti. Peki, Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero kimdir? İşte, Nick Cordero'nun yer aldığı yapımları!
ABD'de üç ayı aşkın zamandır korona virüsüyle mücadele eden tiyatro oyuncusu Nick Cordero hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar gibi konular merak edildi.
NİCK CORDERO KİMDİR?
Nick Cordero, özellikle Broadway'deki sahne rolleriyle tanınan Kanadalı bir aktördü. 2014 Broadway müzikal Broadlet Over Broadway'de Cheech rolüyle En İyi Seçkin Aktör dalında Tony Ödülü'ne aday gösterildi ve iki kez Drama Masası Ödülleri'ne aday gösterildi.
2012'de Broadway yapımları; The Toxic Avenger ve Dennis rolünü canlandırdığı Rock of Ages ile turneye çıktı. Cordero son dönemlerinde Mart 2016'da Broadway prodüksiyonu olan müzikal Eark rolünü canlandırdığı Waitress ve Victor Lugo'nun eserinden uyarlanan Blue Bloods adlı televizyon dizisinde yer aldı.
YER ALDIĞI TELEVİZYON YAPIMLARI
2005 Queer as Folk
2014 Lilyhammer Pasquale
2014 The Broadway.com Show
2015 The Talk
2015 68th Tony Awards
2017 Side by Side by Susan Blackwell
2017–2018 Blue Bloods
2015, 2019 Law & Order: SVU
YER ALDIĞI FİLMLER
2007 Apartments at 254
2011 Don Juan
2016 A Stand Up Guy
2017 Going in Style
2019 Inside Game
2019 Mob Town
NEDEN ÖLDÜ?
Eşinin 95 günlük mücadelesinde umudunu yitirmeyen Kloots, acısını şu sözlerle dile getirdi:
"Tanrı'nın şimdi cennette başka bir meleği var. Sevgili kocam, bu sabah vefat etti. İnanamıyorum... Onsuz hayatımızı hayal edemediğim için kalbim kırıldı. Nick, çok parlak bir ışıktı. Herkesin arkadaşıydı, dinlemeyi, yardım etmeyi ve özellikle konuşmayı seviyordu. İnanılmaz bir aktör ve müzisyendi. Seni sonsuza kadar seveceğim tatlı adamım..."
Cordero'ya Nisan 2020'de COVID-19 teşhisi kondu. Sağ bacağı hastalığından kaynaklanan sorunlar nedeniyle kesildi. 1 Mayıs 2020'de akciğerinde oluşan hasar nedeniyle kendisine trakeotomi yapıldı.
Kanadalı oyuncu Nick Cordero tüm çabalara rağmen COVID-19 enfeksiyonuna yenik düşereK 5 Temmuz 2020'de Los Angeles, Kaliforniya'da 41 yaşında yaşama veda etti. Geride dul eşi Amanda Kloots-Larsen ile bir oğlu kaldı.