Nice keliemesi Türkçe'de uzun yıllardrı var olan ve eski Türkçenin'de sık kullanılan kelimeleriden birisidir. Peki, nice ne demek? Nice kelimesi anlamı nedir? Nice ne anlamda kullanlır?

NİCE NE DEMEK?

1. sıfat Kaç, ne kadar.

2. sıfat Birçok:

"Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı." - Abdülhak Şinasi Hisar

3. zarf (ni'ce) Nasıl.

4. zarf (ni'ce) Uzun süreden beri.

Gibi anlamlara gelebilir.