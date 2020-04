New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, Kovid-19'un dünya düzenine etkisini değerlendirdi New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bundan sonra birçok alanda ciddi etkilerinin bulunacağını belirterek "Her anlamda dünya, hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak.