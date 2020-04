ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'nin New Jersey eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 4 kişilik morgda 17 ceset bulundu. Ölümlerin koronavirüsle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.