Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü aslen nereli? Nevşin Mengü kaç yaşında? Nevşin Mengü evli mi?

Sosyal medyada söylemleri ile gündeme gelen başarılı sunucu ve gazeteci Mengü kaç yaşında? Nevşin Mengü nereli? Nevşin Mengü instagram hesabı nedir?

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Mengü ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı. "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vejetaryen olduğunu söylemişti.

Mengü, politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır.

NEVŞİN MENGÜ KARİYERİ

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sunmuştur.

Bir yıl sonra Habertürk'de muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalışmıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı.

Mengü; Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

İran'da muhabirlik yaptığı süreçteki gözlemlerini kaleme aldığı ilk kitabı "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?", Kasım 2017'de Everest Yayınları'ndan çıkmıştır.

31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı. DW Türkçe Youtube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sunmaktadır. 1 Ekim 2020'de tekrar yayına başlayacak olan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bültenini sunacaktır.

NEVŞİN MENGÜ INSTAGRAM HESABI

Instagram platformunda oldukça aktif olan sunucu, @nevsinmengu hessabını kullanmaktadır.