Nevşin Mengü artık o kanalda haber sunacak
CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra çeşitli gazete ve dijital mecralarda görmeye alıştığımız Nevşin Mengü, yeniden televizyona dönüyor
01.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:07
Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre; yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV, Mengü'yü kadrosuna kattı. Deneyimli haberci yeni sezonda Olay TV'nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.
CNN Türk'ten sonra güzel sunucu Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi için yazılar yazmış ayrıca DW ve Sözcü.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında ise programlar hazırlayıp sunmuştu.
Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane'de modern bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu'nu katmıştı. Sarılar'ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.
Kurum ayrıca Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.