Nevşin Mengü artık o kanalda haber sunacak

Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre; yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV, Mengü'yü kadrosuna kattı. Deneyimli haberci yeni sezonda Olay TV'nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.

CNN Türk'ten sonra güzel sunucu Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi için yazılar yazmış ayrıca DW ve Sözcü.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında ise programlar hazırlayıp sunmuştu.







Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane'de modern bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu'nu katmıştı. Sarılar'ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.





