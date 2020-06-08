Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet fragmanı yayımlandı! Yarına Tek Bilet filmi ne zaman yayımlanıyor?

Başrollerinden Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in bulunduğu Yarına Tek Bilet filmi, yolculuk sırasında karşı karşıya gelen iki gencin tutku dolu aşk hikayesini ekrana getirecek. Filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan yürütüyor. Proje, sıcacık öyküsüyle film severlerin beğenisine sunulacak.

YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Netflix'in ilk orjinal Türk filmi olma özelliğine sahip Yarına Tek Bilet filmi, Hakan Muhafız, Atiye, Aşk 101 dizileri ve Rise of Empires: Ottoman adlı belgesel filmin ardından heyecan yaratan bir proje olarak görülüyor.

Yarına Tek Bilet filminde, Ankara'dan İzmir'e giden trende yolları kesişen iki yabancı, çalkantılı ve şaşırtıcı biçimde bağlantılı aşk geçmişleri sayesinde yakınlaşarak bambaşka bir diyara sürüklenmelerini gözler önüne seriyor.

YARINA TEK BİLET FİLMİ NE ZAMAN?

Filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan otururken, yapımcılığını ise OG Medya ve PToT film üstleniyor. Çalışmanın kadrosunda genç ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger bulunuyor.

Rastlantı eseri başlayan aşkın, yepyeni başlangıçlar yarattığını kanıtlar nitelikte olan Yarına Tek Bilet filmi, 19 Haziran'da Netflix'te olacak.