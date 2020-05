RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı

Netflix'ten yapılan açıklamada, "Türk yetkililerin isteği üzerine yerel kanunlara uygunluk açısından Designated Survivor'ın bir bölümü Türkiye'deki Netflix platformundan kaldırılmıştır." denildi.

Netflix, kaldırılan kısmın 'Designated Survivor''ın ikinci sezonunun yedinci bölümü olduğunu ve Türkiye dışındaki diğer bölgelerde izlenebildiği belirtti.

15 TEMMUZ'LA İLGİLİ ELEŞTİRİLER VARDI

Dizide Türkiye Cumhurbaşkanı Fatih Turan, bir NATO toplantısı için ABD'ye gider. Burada ABD Başkanı Kirkman ile görüşür. Ortak basın açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı nezaket kurallarını, devlet protokol kurallarını da aşarak ABD Başkanı'nın sözünü keser ve ABD'de yaşayan ve Türkiye'deki darbe girişiminin sorumlusu olan Nuri Şahin'in ABD'den iadesini ister.

Söz konusu bölümde, kanlı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün aklanma çabası dikkatlerden kaçmamıştı.

NETFLIX, 2019 YAZINDA RTÜK DENETİMİNE GİRDİ

2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına alınmıştı.

RTÜK bu kanunla internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebiliyor.

Netflix şubat ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Singapur gibi ülkeler dahil Patriot Act With Hasan Minhaj, The Last Temptation Of Christ ve The Last Hangover gibi toplamda dokuz farklı film ve dizi içeriğini platformdan kaldırdığını açıklamıştı.