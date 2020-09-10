Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur'u buluşturan Atiye dizisinin ikinci sezonunun tüm bölümleri, 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak. Takipçileri tarafından merakla beklen dizi, Netflix'in diğer orijinal yapımlarının aksine cuma günü değil, perşembe günü yayınlanacak.

BEREN'İN TALEBİNİ KIRMADILAR

Türkiye'de izleyici tarafından büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu dahil olmak üzere, son dört projesi de perşembe günü yayınlanan Beren Saat, iddiaya göre bu konuda bir 'toteminin olduğunu' söyledi. Netflix de Saat'in bu talebine olumlu karşılık vererek dizinin ikinci sezon bölümlerini cuma değil, perşembe günü yayınlama kararı aldı.

DİZİLERİ CUMA GÜNÜ YAYINLIYOR

Platformda yayınlanan yabancı orijinal içeriklerin yanında, Türkçe içerikler ve yapımlar da cuma günü yayına veriliyor. Netflix'in Türkçe dizilerinden Aşk 101, 24 Nisan 2020, Hakan Muhafız da 14 Aralık 2018 tarihinde olmak üzere ilk kez cuma günü yayınlanmıştı.