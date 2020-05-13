Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica, sarı-lacivertlilerle en son 2 hafta önce çarşamba günü görüştüğünü söyleyerek, "Şu anda ben de bekliyorum. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

13.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:36

Fenerbahçeli taraftarların hakkındaki gelişmeleri merakla beklediği Nenad Bjelica, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

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Görüşmeleri doğrulayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE'Yİ HERKES SORDU

Nenad Bjelica, daha önce Türkiye'de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor. Başarılı çalıştırıcının bunun için başta Slaven Bilic olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi. Bjelica'nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.