Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülke basınına sarı-lacivertli kulüp hakkında konuştu.

48 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz?" sorusuna, "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru" yanıtını verdi.

"AĞUSTOS'A KADAR TAKIM BULURUM"

Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Bjelica, "Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum. Önceliğim para değil. Duygu istiyorum. Arap ülkelerinde bu yok. O yüzden geleceğimle ilgili acele karar vermeyeceğim. Zaten şu anda futbol ortamı yok. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica 16 Nisan'da görevinden ayrılmıştı.